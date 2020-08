La Juventus non molla Nicolò Zaniolo. Nonostante il muro alzato dalla Roma, i bianconeri sanno che a Trigoria hanno bisogno di fare cassa per sistemare il bilancio e aspettano il momento giusto per affondare il colpo. L'idea della Juve è quella di proporre uno scambio con Daniele Rugani in uscita. Se invece la Roma dovesse continuare a respingere gli assalti della Juve per Zaniolo, l'idea dei bianconeri, come riporta La Stampa, sarebbe comunque quella di mettere sul piatto l'ex difensore dell'Empoli, chiedendo alla Roma uno tra Florenzi e Under.