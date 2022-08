Intervenuto nella sua consueta rubrica su Calciomercato.com, l'ex arbitro internazionale Massimosi è espresso anche sulla direzione di gara di Massimilianoin(Di Paolo al Var), assegnandogli un 6.5 in pagella. Ecco il suo giudizio: "Era la partita con il coefficiente di difficoltà più elevato, ma Irrati la conduce bene. Giusto annullare il gol a, anche se per vedere il tocco di mano diserve il. Non lo ritengo un tocco molto volontario ma la decisione è corretta. Il serbo si lamenta per un rigore ma è anche lui a trattenere l'avversario. Nulla di rilevante invece sul contatto tra Alex Sandro e Karsdorp in area giallorossa. Bravo Irrati, non prende 7 solo per una mancata ammonizione a".