di Federico Mariani

L'addio di Kostas Manolas apre interrogativi importanti in casa Roma. I giallorossi devono fare i conti con una perdita grave per il reparto difensivo e, al contempo, devono prestare attenzione al bilancio e al Fair Play Finanziario. Così, l'interlocutore privilegiato in sede di mercato potrebbe diventare la Juventus, il club più interessato ai gioielli romanisti. Uno di questi era proprio Manolas, prima di dirigersi totalmente su Matthjis De Ligt. Ma i contatti tra le due società restano più che mai intensi.



COLPI – Roma e Juventus hanno già realizzato un primo affare. Leonardo Spinazzola ha abbracciato la causa giallorossa con l'obiettivo di ritrovare minuti e continuità. Luca Pellegrini ha preso il suo posto in bianconero, anche se ha un futuro ancora da definire in toto. Questa operazione potrebbe essere la prima di una serie di scambi tra le società un tempo fortemente rivali. I nomi più blasonati accostati a queste trattative sono Gonzalo Higuain e Nicolò Zaniolo. L'addio di Edin Dzeko potrebbe essere rimpiazzato con l'innesto del Pipita. La Juve troverebbe nell'azzurrino una mezzala preziosissima da sfruttare negli anni a venire.



COMPLICAZIONI – I contatti però trovano alcuni nodi cruciali piuttosto difficili da risolvere. In primis, bisogna fare i conti con la volontà di Higuain di non giocare in Italia se non alla Juve. Un ostacolo importante sulla strada verso Roma. Anche perché l'altra pedina utilizzabile nello scambio, ossia Mattia Perin, sembra aver perso appeal dalle parti di Trigoria. Infatti, secondo quanto riportato dalla Spagna, i giallorossi avrebbero puntato Pau Lopez del Betis Siviglia. Il portiere arriverebbe insieme a Marc Bartra dal club andaluso. Insomma, l'arrivo di Zaniolo resta possibile, ma la chiave giusta per aprire l'ultima porta non è ancora stata trovata.