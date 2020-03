Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Roma e Juventus potrebbero tornare presto a discutere di mercato, come già hanno fatto in passato. Dopo la chiusura dello scambio Pellegrini-Spinazzola dello scorso anno, i giallorossi potrebbero tornare a bussare alla porta dei bianconeri, con una nuova operazione simile: uno scambio di giocatori che permetterebbe ad entrambe le società di siglare utili plusvalenze. Ed i nomi che riporta la rosea, potrebbero essere quelli di Bryan Cristante e Rolando Mandragora, che rientrerebbe alla Juve in virtù di un accordo di recompra con l'Udinese.