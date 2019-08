La scorsa settimana la Juventus avrebbe ceduto volentieri Daniele Rugani in Inghilterra. Sul difensore toscano, classe 1994, erano piombate Arsenal e Wolverhampton ma, la formula del trasferimento (Arsenal) e la valutazione negativa della destinazione (Wolverhampton) hanno reso impossibile trovare un accordo. Il futuro del difensore italiano resta però lontano dalla Juve poiché gli arrivi di De Ligt e Demira hanno fatto scivolare al ribasso le quotazioni del difensore. Resta aperta l’ipotesi Roma. I capitolini stanno sondando il mercato alla ricerca di un rinforzo per la difesa. In principio il candidato numero uno rispondeva al nome di Dejan Lovren ma l’alta valutazione del Liverpool (20 milioni di euro) ed i guai fisici riscontrati nella scorsa stagione hanno raffreddato l’affare. Come riporta l’edizione romana del Corriere della Sera, la Roma avrebbe quindi virato su Rugani. Paratici e Petrachi hanno già un principio di intesa sulla formula del trasferimento: prestito oneroso con obbligo di riscatto a 25 milioni di euro.