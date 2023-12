Juve-Roma, Dybala ci sarà? Le ultime

Laha ripreso a lavorare con il primo allenamento post-Natale sotto la guida di José Mourinho. L'allenamento è stato notevolmente positivo non solo per l'intensità e l'impegno del gruppo, ma anche per il ritorno in campo di Paulo. L'attaccante argentino si era fermato a causa di una lesione al flessore della coscia destra durante la partita contro la Fiorentina. Nonostante le previsioni iniziali indicassero un ritorno nel 2024, la determinazione di Dybala ha accelerato i tempi di recupero in modo cauto per tornare al più presto in campo, almeno per laOggi Dybala si è allenato parzialmente in gruppo, e già da domani il suo rientro sarà completo, come riporta il Corriere dello Sport. La lesione è stata completamente superata, e il giocatore si sente pronto a aumentare i carichi di lavoro per mettersi a disposizione del tecnico. L'obiettivo Juventus è stato raggiunto, e ora Dybala lavorerà intensamente per cercare di conquistarsi una maglia da titolare.