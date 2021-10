Anche il giornalista e direttore di TeleLombardia Fabioè intervenuto su Twitter per commentare l'episodio del penalty assegnato ai giallorossi di Mourinho nella sfida di domenica sera contro la, poi parato da Szczesny: "Tra i tanti pasticci dellain questi due giorni, anche la mancata segnalazione che ildellaandava ripetuto per l'ingresso non consentito diin area. Eppure non era difficile da verificare". E ancora: "Il paradosso per cui un rigore fischiato contro la Juve diventa per alcuni un favore alla Juve è tra gli eventi più assurdi dell'anno".