Obiettivo vincere, come sempre. Alle 18 laospiterà latra le proprie mura di casa, dove ha costruito tanti dei suoi successi. Man mano che i minuti passano, l’atmosfera si surriscalda: all’Allianz Stadium sono arrivati i pullman di entrambe le squadre, che presto scenderanno in campo per il classico riscaldamento prepartita. La Juve, dal canto suo, non vuole steccare l’occasione, per risalire la classifica e arrivare con le giuste energie mentali al ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.