Antivigilia di Juventus-Roma, poco fa vi abbiamo documentato il report ufficiale dalla Continassa. Domani invece sarà giornata di vigilia del match dell'Allianz Stadium (in programma sabato alle 18) e questo è quanto svela il club bianconero sul suo sito ufficiale: "Domani l’appuntamento (per l'allenamento, ndr) è nuovamente al mattino, dopodiché, alle 14.30, parola a mister Andrea Pirlo che risponderà alle domande dei giornalisti invitati e collegati da remoto. Live, come sempre, su Juventus TV."

La conferenza stampa potrete seguirla come sempre in diretta testuale qua su Ilbianconero.com