È tutto pronto all'Allianz Stadium per il big match travalido per la 18^ giornata di Serie A, che potrebbe far volare i bianconeri a -2 dall'Inter in una fase in cui la lotta scudetto sembra ormai essere una questione a due. Tutto esaurito nel "tempio" della Vecchia Signora, dove i tifosi sono pronti a spingere la squadra di Massimiliano Allegri per tutti i 90 minuti (e oltre) con la speranza di chiudere un 2023 non facilissimo nel migliore dei modi, con una vittoria che appunto avrebbe un peso specifico notevole.