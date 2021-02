Dal sito ufficiale della Juventus: "I precedenti di Juventus-Roma presentano molti gol che sono riusciti ad andare oltre la cronaca, imponendosi nella storia. Come l'ultimo, segnato da Higuain. Ininfluente in una gara che non aveva più ragioni di classifica, quello dell'1 agosto 2020 è molto importante nella biografia di Gonzalo perché va a chiudere una storia iniziata in bianconero 65 reti prima, quando si presentò alla sua maniera in un memorabile Juventus-Fiorentina. 2018-19 MARIO MANDZUKIC: Juventus-Roma ha in Mandzukic il grande protagonista. Già alla prima azione, un suo colpo di testa trova l'opposizione di Manolas sulla linea. L'appuntamento con la rete che sblocca e insieme decide la sfida è solo rimandato: al minuto 35 De Sciglio mette in area un pallone che l'attaccante croato schiaccia in rete, travolgendo tutto e tutti. 2017-18 MEHDI BENATIA: Ci sono gol che hanno un sapore speciale perché l'autore è un ex. E a giudicare dalla felicità nell'esultanza, Mehdi Benatia sente particolarmente la temperatura emotiva dello Juventus-Roma che si gioca il 23 dicembre 2017. Anche nel suo caso, come in quello di Mandzukic, la rete vale 3 punti ed è ancor più significativa perché supera un portiere di grande valore come il brasiliano Alisson. 2015-16 PAULO DYBALA: Un altro 1-0, stavolta però ottenuto nella ripresa. Nella sua stagione d'esordio in bianconero, Paulo Dybala colpisce i giallorossi sia all'andata che al ritorno. La rete allo Stadium vale molto anche in termini estetici. Nasce da un assist in profondità di Pogba e si concretizza con un diagonale di sinistro sul quale ci può fare poco il suo futuro compagno di squadra, Wojciech Szczesny. 1990-91 SALVATORE SCHILLACI: Sono trascorsi pochi mesi dalla fine di Italia '90. E al Delle Alpi i due grandi eroi azzurri del Mondiale vivono un pomeriggio di assoluto protagonismo. Se Roberto Baggio si limita a chiudere Juventus-Roma con la rete del 5-0, Totò Schillaci trasforma in gol ogni pallone che tocca, arrivando a metterne ben 3 nella porta difesa da Zinetti. 1963-64 NENE': Ha 21 anni, tutti gli occhi addosso e un talento discontinuo. Il brasiliano Nené gioca solo una stagione in bianconero ed è proprio in Juventus-Roma che mette in evidenza le qualità che poi svilupperà meglio altrove. I bianconeri vincono 3-1 e lui realizza la sua prima doppietta in Serie A. La rete che chiude la gara viene definita da Hurrà Juventus come «un diabolico tiro»..."