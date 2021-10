Riccardo, in diretta a Pressing, ha parlato di Juve-Roma: "La Juventus forse aveva bisogno di queste partite in questo momento, mi sta anche bene la strada di Allegri. Dico però che giocando così, con due tiri e poi ti difendi, non lo prendi il Napoli ed il Milan, le due squadre migliori, anche di Inter, Roma e Atalanta".