Nuovo schema sul piazzato: 4 in fuorigioco e uno furbo che parte da dietro!#bonucci #JuventusRoma 3-0 pic.twitter.com/mGGdBE2Al0 — Juveritas (@juveritas) January 22, 2020

Quarantacinque minuti di dominio Juve sulla Roma: 3-0 all'intervallo e bianconeri con un piede in semifinale di Coppa Italia. La terza rete l'ha firmata, di testa, tra le proteste dei tifosi giallorossi. Ma il gol è regolare, perché nel momento della punizione di Douglas Costa il difensore della Nazionale è tenuto in gioco da Diawara e Kolarov. In fuorigioco c'erano altri quattro bianconeri: Rabiot, Ronaldo, Rugani e Higuain (forse), che però non hanno influenzato l'azione.