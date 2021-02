La Juve batte la Roma, e questa non è certo una novità, ormai da qualche anno a questa parte. Ma lo fa in maniera cinica, capitalizzando le poche occasioni capitate, e "sapendo soffrire", caratteristica fino ad ora poco riscontrata con Andrea Pirlo in panchina e assai nota, invece, quando alla guida dei bianconeri c'era Massimiliano Allegri; il parallelo tra i due viene tirato in ballo da diversi tifosi sui social network in queste ore. L’umore generale è comunque alto; fra i giocatori viene particolarmente esaltato il brasiliano Arthur, al punto che il bel gol dell'1-0 di Cristiano Ronaldo passa quasi in secondo piano…