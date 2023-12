Juve-Roma, tifoso giallorosso lancia un seggiolino, ferito un ragazzo

Luca hanno lanciato un seggiolino dal settore ospiti che ha ferito un ragazzo.

Dentro il campo una partita tutto sommato tranquilla, senza particolari tensioni se non quelle normali di un big match come quello tra Juve e Roma. Fuori invece, o meglio, sugli spalti, ci sono stati attimi di tensione. In particolare a causa di quanto successo nel settore ospiti. Un tifoso della Roma infatti, ha tirato un seggiolino verso il settore adiacente, dove c'erano i sostenitori della Juve.Un'azione che ha causato anche la ferita di un ragazzo, come testimoniano alcune immagini apparse sui social in questi minuti. Scene brutte, che non dovrebbero mai esserci in uno stadio di calcio. Non solo, dal settore ospiti, all'uscita di Dusan Vlahovic, è arrivato il "classico" coro razzista nei confronti dell'attaccante serbo. "Sei uno zingaro", l'offesa rivolta a Vlahovic, che già in passato era stato vittima di questi comportamenti.