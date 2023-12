Grande prova ieri sera contro laper Gleison, che ha festeggiato nel migliore dei modi il rinnovo con la. Qui sotto i voti dei giornali in edicola oggi.- Contende il cielo a Big Rom e se ne appropria, ma non soltanto quello. Il gigante belga sembra un inerme lillipuziano al cospetto del centrale brasiliano. Gara gladiatoria.- È lui il muro difensivo della Juventus: ingaggia una lotta senza paura contro Lukaku e lo annulla. Infonde sicurezza e non lascia spazio a palloni o ad avversari.- Un duello tra giganti. Bremer contro Lukaku sembra quasi una pellicola di Hollywood tra assalti, combattimenti e tanti muscoli. E lui stravince prendendosi la scena da protagonista.