La Roma ha comunicato la lista dei convocati di Paulo Fonseca per l'ottavo di finale di Coppa Italia in programma domani contro la Juventus. Torna Fazio, out Perotti. Ecco la lista completa:



Portieri: Pau Lopez, Cardinali, Fuzato;

Difensori: Juan Jesus, Smalling, Kolarov, Cetin, Santon, Fazio, Mancini, Florenzi, Bruno Peres, Spinazzola;

Centrocampisti: Cristante, Pellegrini, Veretout, Diawara;

Attaccanti: Under, Kalinic, Estrella, Kluivert.