Il tecnico della Roma Paulo Fonseca ha diramato la lista dei convocati per la sfida di domani allo Stadium contro la Juventus, in programma alle 18. Smalling non ce la a causa dei recenti problemi fisici, mentre tornano a disposizione Dzeko e Mancini. Di seguito tutti i convocati:



Pau Lopez, Mirante, Fuzato, Karsdorp, Ibanez, Santon, Mancini, Kumbulla, Peres, Spinazzola, Calafiori, Cristante, Villar, Veretout, Pastore, Diawara, Ciervo, Mkhitaryan, Dzeko, Mayoral, Perez.