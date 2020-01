Questa sera alle 20.45 la Juventus scenderà in campo contro la Roma per i quarti di finale di Coppa Italia (Segui la diretta su ilBiancoNero.com). Ecco i convocati per il match, tra i quali non figurano gli infortunati De Sciglio, Chiellini, Khedira e Demiral. Recupera Alex Sandro, c'è Ronaldo.



1. Szczesny

4. De Ligt

5. Pjanic

7. Ronaldo

8. Ramsey

10. Dybala

11. Douglas Costa

12. Alex Sandro

13. Danilo

14. Matuidi

16. Cuadrado

19. Bonucci

20. Pjaca

21. Higuain

23. Emre Can

24. Rugani

25. Rabiot

30. Bentancur

31. Pinsoglio

33. Bernardeschi

41. Coccolo

77. Buffon