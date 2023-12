La Juventus registra una vittoria cruciale, tre punti di ancor più significativa importanza, e aumenta la pressione sull'Inter. Superando la Roma con un margine stretto, riduce il divario a soli -2 punti dai nerazzurri capolisti, creando un contesto di tensione. La partita, sebbene forse non spettacolare nei 90 minuti, mette in luce ancora una volta la solidità della squadra e la coesione del gruppo. La Juve dimostra la sua abilità nel gestire situazioni critiche con determinazione, consolidando la sua posizione in una stagione carica di sfide e rivalità nella corsa al titolo.



Di seguito gli highlights del match: