Un giallo pesante, quello arrivato a Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista giallorosso, con l'ammonizione rimediata al minuto 17 di Roma-Verona, salterà ufficialmente la prossima sfida di campionato dei giallorossi, in casa della Juventus. Dunque, la Roma perde il suo capitano per una sfida chiave in totica Champions League: con i tre punti di questa sera, Fonseca sale a quota 37 punti, con una partita da recuperare. A Torino per l'impresa? Sì, ma senza Pellegrini.