Ecco cos'ha detto l'allenatore della Roma Paulo Fonseca dopo la partita vinta 3-1 sul campo della Juve: "Complimenti alla Juventus, è stata la più forte durante la stagione, con un grande allenatore. Ha meritato di vincere. La partita di stasera era importante, abbiamo giocato con ambizione pensando anche a Siviglia. Ora prepariamo quella sfida. Comunque vincere con la Juve è sempre importante. Zaniolo ha giocato bene, non ha i 90' nelle gambe ma per quello che ha potuto ha giocato molto bene. Il nuovo modulo? Scelta mia, per essere più coperto in difesa".