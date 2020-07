Novità in vista in casa Roma contro la Juventus. La squadra di Fonseca si sta allenando al centro sportivo di Vinovo per preparare la sfida contro i bianconeri, e il tecnico portoghese ha in mente un cambio in porta: fuori Pau Lopez, dentro Mirante. Come riporta Sky Sport, l’estremo difensore spagnolo, reduce da un periodo non brillantissimo, potrebbe rifiatare, al suo posto l’ex Bologna e, in caso facesse bene contro la Juve, Fonseca potrebbe addirittura valutarlo per l’Europa League contro il Siviglia.