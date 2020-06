Gli affari tra Juventus e Roma vivono una fase di stallo. Un po’ per la situazione societaria nella squadra della Capitale, sia anche per il focus bianconero concentrato sulla Coppa Italia. Sta di fatto che lo scambio più chiacchierato, quello tra Mandragora e Cristante, ha subito una brusca frenata. Stando a quanto riporta Calciomercato.com, il tecnico giallorosso Paulo Fonseca si sarebbe messo di mezzo, convinto delle qualità tecniche dell’ex centrocampista dell’Atalanta e della sua centralità nella squadra. Per ora l’affare si è arenato, in attesa che le due dirigenze trovino un accordo che faccia smuovere l’allenatore portoghese.