C’è un dato che salta subito agli occhi nell’analisi di Juventus – Roma ed è che i giallorossi non hanno mai vinto allo Stadium dalla sua inaugurazione nel 2011 ad oggi. 9 sconfitte in altrettante trasferte nella Torino bianconera per la Roma, che ha l’occasione di sfatare questo tabù nella gara valida per i quarti di finale di Coppa Italia. Domani sera la gara, all'Allianz Stadium ore 20.45, decreterà chi andrà avanti in Coppa Italia: una partita bella e sentita, che varrà le semifinali. Il tutto sarà visibile su Rai1: telecronaca affidata a Stefano Bizzotto e Antonio Di Gennaro.