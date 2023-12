Juve-Roma, Yildiz supera Chiesa nella probabile formazione

Juve-Roma, la probabile formazione

Contro la Roma, all’Allianz Stadium, lascenderà ancora in campo con undi partenza, niente invenzioni. Nella testa del tecnico livornese, però, sta maturando l’””, il colpo a sorpresa che può creare scompiglio negli avversari e rimescolare le carte. Contro i giallorossi sarà un'occasione da non perdere, vincere significherebbe accorciare la classifica e andare a -2 dall'Inter, far sentire la pressione ai nerazzurri. Un'occasione da non fallire.In conferenza stampa, Massimiliano Allegri è stato chiaro sta bene, il problema al tendine rotuleo è superato e nell’allenamento il numero 7 è apparso “pimpante”. Ottime notizie per il tecnico livornese che, però, potrebbe rinunciare a Chiesa dal primo minuto per tenerlo come arma in più nella ripresa. Ed ecco che c’è il soprasso di Kenan Yildiz nel ruolo di sotto punta , a servizio di Dusanlì davanti. Per il turco classe 2005 sarebbe la seconda partita da titolare consecutiva, dopo il sorprendente debutto di Frosinone impreziosito dal gol, e che gol.Una prova del 9 (o del 10…) per Yildiz, nello stadio di casa, in uno scontro diretto e contro una difesa come quella della Roma pronta a scendere sul campo di battaglia pur di difendere il fortino. Inespugnabile? Questo starà alle giocate di Kenan.Aperti due ballottaggi, quello qui sopra descritto tra Yildiz e Chiesa con il turco in vantaggio e quello che riguarda la corsia di destra. Queste le probabili scelte di Allegri:(3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Danilo; McKennie, Miretti, Locatelli, Rabiot, Kostic, Yildiz, Vlahovic.