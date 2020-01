di Francesco Guerrieri

Juve-Roma è la partita di Daniele Rugani. Una sliding door da circa 30/35 milioni. Questo era il prezzo per il quale il difensore sarebbe potuto trasferirsi in giallorosso la scorsa estate. Una trattativa andata avanti per diverse settimane, giorno e notte a cercare la quadra per risolvere due problemi: il primo avrebbe permesso alla Juve di sfoltire la difesa, il secondo l'avrebbe risolto la Roma trovando il centrale da affiancare a Mancini. E magari domani avrebbe giocato contro la Juve con la maglia giallorossa.



LA TRATTATIVA SALTATA - Eravamo in piena estate quando i bianconeri avevano chiesto i giovani Riccardi e Celar (il secondo individuato dopo aver incassato il no per Bouah) alla Roma in cambio di Rugani. Il difensore aveva aperto ai giallorossi mantenendo un ingaggio di circa 3 milioni, più o meno quello che prende alla Juve. Passano i giorni e tra club non trovano l'accordo, nel frattempo Chiellini si rompe il crociato alla prima giornata contro il Parma. Alt. Rugani non si muove. La Juve lo toglie dal mercato e con la Roma salta tutto. I giallorossi prendono Smalling e - oggi - Rugani è la prima alternativa a Bonucci-De Ligt anche per via del recente infortunio di Demiral. Domani sarà la sua partita speciale: un presente in bianconero con la Roma sullo sfondo, e un futuro tutto da scrivere.