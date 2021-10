Una sfida nella sfida.sarà anche un faccia a faccia tra due centrocampisti che rappresentano il futuro del calcio italiano:. Come sottolineato da Tuttosport, i due si giocano anche un posto da titolare nell'Italia di Mancini: dietro il terzetto Verratti-Jorginho e Barella ci sono loro (e Tonali): Manuel e Lorenzo, che all'Allianz si troveranno di fronte nel vero senso della parola, perché condivideranno una porzione di campo strategica nella quale il bianconero potrebbe dover contenere il giallorosso in fase di non possesso e, viceversa, essere pressato da lui quando imposta la manovra.