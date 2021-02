1









Si parlerà anche un inglese molto accentuato, in questo Juve-Roma. Aspettando il SuperBowl, Weston McKennie e Reynolds, compagni di nazionale, si ritroveranno con sorrisi larghissimi: stanno facendo la storia del loro calcio, quello a stelle e strisce. E sono solo all'inizio di una cavalcata niente male, date le qualità che possiedono. Entrambi arrivano da Dallas, città dei Mavericks in NBA e poi dei Cowboys in NFL. Città anche del calcio, almeno da qualche mese a questa parte: perché il fatto che Wes giochi e si alleni quotidianamente con Cristiano Ronaldo, anche lì fa decisamente notizia.



IL MERCATO - E gli acquisti dagli Usa potrebbero non finire qui. Anzi. Proprio Juve e Roma hanno occhi ben piantati oltreoceano. Del resto, è il mercato dei Friedkin, neo proprietari dei giallorossi: a differenza di questa sera, sono loro a giocare in casa. I nomi? Li racconta Tuttosport, e parte da Matthew Hoppe dello Schalke 04, salvo continuare da Julian Araujo (2001, ai LA Galaxy), quindi Caden Clark (2003 NY Bulls) e Riccardo Pepi, 18 anni e ancora da Dallas.