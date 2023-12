Sbarcato allanell'estate del 2022 con la formula del prestito con diritto di riscatto, Leandroha concluso dopo un anno la sua esperienza in bianconero. Le voci di un possibile addio erano circolate da tempo, ma la conferma, seppur in modo ufficioso, era giunta proprio attraverso un post pubblicato dallo stesso centrocampista argentino sul suo profilo Instagram. Paredes aveva condiviso un messaggio dal tono di congedo e addio, nel quale ha riflettuto sull'annata trascorsa: "È stato un anno molto difficile e fa male non riuscire a raggiungere gli obiettivi che avevamo, ma porto con me un gruppo di giocatori e persone incredibili". Il campione del mondo ha esteso i suoi ringraziamenti ai tifosi e ai compagni di squadra, assicurando che li porterà sempre con sé. Non vi è stata menzione dinel suo messaggio, confermando così il rapporto burrascoso tra i due, caratterizzato da confronti accesi.Uno degli episodi salienti è avvenuto a Pasquetta, quando Paredes, già teso durante una partitella mattutina, è rientrato negli spogliatoi in modo risoluto e poco sorridente, anticipando Allegri di qualche metro. Quello che non si sono detti sul campo, date le numerosi persone in tribuna, è emerso chiaramente nei minuti successivi al rientro negli spogliatoi,, si è conclusa a causa delle prestazioni non convincenti del giocatore. Con l'eliminazione della Juventus ai gironi di Champions League, l'obbligo di riscatto è decaduto. Il divorzio è stato agevolato dagli accordi pregressi con il Paris Saint-Germain.Non solo: pochi giorni dopo, il 14 aprile, durante, si sono verificati momenti di tensione quando Allegri ha reagito furiosamente nei confronti di Paredes, richiamato per sostituire Locatelli. Il giocatore era in panchina senza la maglia ufficiale, e la reazione di Allegri è stata immediatamente catturata dalle telecamere. Alla fine della partita, Allegri ha spiegato che Paredes aveva rimosso la maglia pensando di non entrare in campo, portando a una situazione confusa ma, secondo il tecnico, fortunatamente, utile per fermare il gioco.