Emergono possibili sviluppi positivi per la Roma in vista dell'incontro con la Juventus., costretto a lasciare il campo durante il primo tempo di Roma-Fiorentina a causa di un infortunio al flessore della coscia sinistra, sta seguendo un programma di recupero. A quindici giorni dall'infortunio, si iniziano a percepire segnali incoraggianti sulle condizioni dell'argentino, suggerendo un possibile rientro anticipato rispetto alla data inizialmente prevista nel 2024.Sensazioni positive circondano il numero 21 giallorosso, che manifesta la determinazione di non voler saltare l'incontro contro la sua ex squadra, la Juventus. Dybala sta intensificando gli allenamenti con l'obiettivo di guadagnarsi almeno una convocazione per la sfida contro la Vecchia Signora. Tuttavia, appare improbabile che l'ex giocatore della Juve possa scendere in campo dall'inizio. È più plausibile che l'allenatore Jose Mourinho lo inserisca in panchina, schierandolo solo in caso di estrema necessità, al fine di evitare il rischio di una ricaduta.