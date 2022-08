In caso di gol, ha già promesso di non esultare. Perché il presente è importante, ma il passato merita di essere rispettato, e lui lo sa bene. Pauloè pronto a tornare all', il luogo che ha chiamato "casa" per sette anni, prima che la sua storia con laandasse incontro a una fine anticipata (per lui, che ormai si vedeva in bianconero a vita) dopo uno strappo con il club sulle cui radici risalgono ancora al 2019, all'estate del suo "gran rifiuto" alche lo avrebbe voluto in cambio di Romelu Lukaku, con il benestare di Madama.Sabato la Joya tornerà sul campo a lui tanto familiare 103 giorni dopo l'ultima volta, quel 16 maggio di cui ora rimangono solo alcune istantanee cariche di nostalgia: la sua "sfilata" in lacrime sotto la curva, per ricevere l'abbraccio dei tifosi che lo avevano tanto amato, la sosta in mezzo al rettangolo verde con Alvaroe Dusan, quasi a voler prolungare il più possibile la sua permanenza su quel terreno di gioco, ma anche in quellache gli resterà sempre nel cuore. Tra pochi giorni Paulo ritroverà l'Allianz, quella "famiglia" con cui ha esultato per la vittoria die per i suoi. Forse, in città, ci ritornerà con un po' di amaro di bocca, oltre che con la sana voglia di rivincita tipica di chi ha sofferto per una storia lunga e intensa, ma anche sofferta e tormentata come tutte le grandi passioni. Alla Roma, la sua nuova squadra, aveva segnato il primo gol in Serie A: forse un segno del destino, impresso sulla pagina di un libro che ora si sta per arricchire di un nuovo capitolo.