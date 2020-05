La Juventus continua a tenere aperti i dialoghi con la Roma, con due trattative che potrebbero concretizzarsi nei prossimi mesi. Infatti, come riporta Calciomercato.com, i bianconeri non smettono di seguire Alessio Riccardi, giovane della Primavera giallorossa per il quale Paratici sarebbe disposto a mettere sul piatto Daniele Rugani. Lo scambio tra il baby-centrocampista e il centrale italiano non è l'unico, però. In ballo, infatti, c'è anche quello tra Rolando Mandragora e Bryan Cristante, con il primo che verrebbe ripreso dall'Udinese ed il secondo che potrebbe essere l'erede di Sami Khedira.