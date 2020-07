Inutile per la classifica, ma pur sempre una partita tutta da gustare. Juventus-Roma è storicamente una partita dal grande fascino, anche se in questo caso sarà giocato per il puro spettacolo del calcio: i bianconeri hanno conquistato lo scudetto mentre i giallorossi sono matematicamente quinti in classifica a 67 punti. Sarà però un’occasione per osservare obiettivi di mercato. Sul taccuino di Paratici infatti ci sono due giocatori della Roma: Nicolò Zaniolo, da tempo corteggiato dalla Juve, e Bryan Cristante, su cui si era vociferato un possibile scambio con Mandragora attualmente accantonato.