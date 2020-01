Era stato buttato nella mischia subito dopo l'infortunio di Chiellini, Matthijs de Ligt, raccogliendo ottimi risultati solo dopo un periodo di rodaggio. Adesso, però, da titolare inamovibile, le prospettive si sono assolutamente ribaltate: domenica contro la Roma, infatti, l'ex giovanissimo capitano dell'Ajax rischia di sedersi in panchina per la sesta volta consecutiva per far posto a Demiral, che ormai ha decisamente scalato le gerarchie di Sarri. Lo si legge su Tuttosport, che peraltro dà i soliti Cuadrado, Bonucci e Sandro come compagni di reparto del turco, in una linea difensiva tutt'altro che inedita. Se la scelta di puntare in maniera così decisa su Demiral dà delle certezze importanti sul futuro del reparto difensivo della Juve, relegare così tante volte in panchina un giocatore del calibro di De Ligt fa sorgere più di qualche interrogativo.