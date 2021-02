Dal sito ufficiale della Juventus: "Juventus-Roma presenta numerosi duelli molto affascinanti. Su tutti quelli tra le due bandiere del club, i due capitani storici, Alessandro Del Piero e Francesco Totti. Compagni di Nazionale, amici da una vita, i loro confronti hanno segnato tantissime sfide giocate a Torino e stanno dentro una storia ricca di protagonisti. BONIPERTI VS GHIGGIA - A proposito di calciatori simbolo, ecco una foto del 1960 che ritrae insieme i due capitani di Juventus e Roma in una gara dominata dai padroni di casa col risultato di 4-0. Da un lato Giampiero Boniperti, autore di un gol e leader di una squadra che si appresta a bissare la vittoria della Coppa Italia dell'anno prima, aggiungendoci lo scudetto. Sulla sponda giallorossa Alcides Ghiggia, famoso per avere segnato la rete della finale Mondiale del 1950 che ha determinato la vittoria dell'Uruguay sul Brasile. Nella Roma ha giocato 8 anni e da oriundo è stato anche in Nazionale esordendo in Portogallo con il numero 7: a indossare l'8, in quella gara, c'è proprio Boniperti. CHIELLINI VS DZEKO - Juve-Roma è anche un duello di giganti. Ovvero, Chiellini contro Dzeko, un confronto che nasce nella stagione 2015-16. All'andata, nella capitale, vince il bosniaco, che proprio contro la Signora firma la sua prima rete in Serie A. Al ritorno, sul risultato di 1-0 a favore dei bianconeri, Giorgio si prende la sua rivincita e nei minuti conclusivi prevale in un duello aereo contro il rivale potenzialmente pericoloso. Allo Stadium il bomber giallorosso non è mai riuscito ad andare in gol. SZCZESNY VS UNDER - Un altro gigante è Wojciech Szczesny. Nel suo primo anno alla Juventus, nel 2017-18, Tek fornisce una delle più belle prestazioni proprio contro la sua ex squadra. Qui lo vediamo nel convulso finale di gara, dove il portiere polacco è chiamato a una serie di interventi che salvaguardano l'1-0 a favore della Signora. Tra questi c'è un'incursione del turco Under, entrato negli ultimi minuti al posto di De Rossi. DOUGLAS COSTA VS MANOLAS - Una scena consueta quando in campo c'è Douglas Costa, una sua accelerazione contrastata dal difensore greco Manolas. L'immagine riproduce uno dei momenti conclusivi di Juventus-Roma del 2018-19, vinto dai bianconeri per 1-0. Il brasiliano entra nel finale e mette a dura prova la resistenza della difesa avversaria, determinando un giallo (di Kolarov) e andando anche in rete. Un gol, però, annullato dal Var. SALAS VS CANDELA - Più abitualmente Salas e Candela si sono affrontati nel derby capitolino, quando l'attaccante cileno giocava nella Lazio. Ma anche Juventus-Roma, in fondo, è una sfida dalla grande rivalità. In questo caso, campionato 2001-02, i giallorossi hanno la meglio e riescono a vincere 2-0 al Delle Alpi. Marcelo e i bianconeri si prenderanno la rivincita a gioco lungo: nell'ultima giornata di campionato, proprio mentre la Roma su questo campo sconfigge il Torino, la Juve vince a Udine, sorpassa l'Inter e mantiene il punto di vantaggio sulla formazione di Candela".