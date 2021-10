Brutte notizie dalla lista dei convocati della, infatti, non sarà della partita, questa sera, contro la. Per il difensore un affaticamento all'adduttore sinistro, che lo rende indisponibile per stasera e a forte rischio per il match di Champions League contro loè costretto a cambiare i piani ed è molto probabile che questa sera la coppia di centrali schierata in campo sia Bonucci-Chiellini.