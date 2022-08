Un ottimo inizio di stagione per Bryan: il centrocampista della, infatti, è il giocatore giallorosso che ha registrato più contrasti (10) e più passaggi completati (87) in questo avvio di campionato, che alla prima giornata lo ha visto anche andare in rete contro la Salernitana. Questa sera, nel big match contro laall'Allianz Stadium, l'azzurro ritroverà anche Massimiliano, l'allenatore che lo ha fatto esordire in Serie A: era la stagione 2013/2014, in cui accumulò tre presenze con un gol e un assist.