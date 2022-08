L'amarezza per lo 0-0 maturato contro la Sampdoria non è ancora completamente svanita, ma per la Juve è già tempo di tornare in campo. E non per un match qualsiasi, ma per il primo scontro diretto della stagione, quello con la Roma di domani all'Allianz Stadium. Tanti i temi affrontati da Massimiliano Allegri nella consueta conferenza stampa della vigilia, tra cui il possibile impiego dell'ultimo arrivato Arek Milik. Non del tutto confortanti le notizie sugli infortunati, con il capitano Leonardo Bonucci ancora costretto ai box e dunque non arruolabile dal tecnico livornese, che intanto ragiona sulla formazione da schierare, con un possibile ballottaggio a centrocampo. Senza dimenticare che il mercato non è ancora finito, e quindi una domanda è d'obbligo: Leandro Paredes arriverà?



Tutte le ultime nel video a cura del nostro inviato Cristiano Corbo.