Come racconta Tuttosport, c'è stato un incrocio milanese nella giornata di giovedì tra il ds Federico Cherubini e il gm Tiago Pinto ha aperto ufficialmente la trattativa per il 22enne tuttocampista azzurro. I due club, dopo la prima chiacchierata, stanno valutando come - e se - trovare la quadra. C’è differenza sulle valutazioni (60 milioni la richiesta della Roma; 40 più bonus il progetto di spesa della Juventus), ma non sulla comune necessità di provare a trovare un buon compromesso attraverso una operazione creativa.