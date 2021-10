Domani sera la Juventus riceverà all'Allianz Stadium la Roma, per una partita assolutamente da vincere per continuare a "fare un saltino in classifica e non rompersi le ossa", per utilizzare le parole di Max Allegri oggi in conferenza stampa.



In questo video, il direttore editoriale de IlBianconero.com Marcello Chirico, insieme all'inviato Juve di Calciomercato.com Nicola Balice, provano a interpretare quelle che saranno le scelte di formazione dell'allenatore e quali giocatori dunque affronteranno la squadra di Mourinho.

Questo il nostro video per la vigilia di Juve-Roma: