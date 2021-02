Juventus-Roma è il big match della 21a giornata di Serie A. Oggi alle 18 andrà in scena lo scontro diretto per il terzo posto: Juve a -1 dai giallorossi, con una vittoria sarà sorpasso. Sarà una partita tesa dove i cartellini possono sventolare con facilità: per questo, i diffidati di Andrea Pirlo sono ancora più esposti a rischio. Due i giocatori della Juventus a rischio squalifica: sono Danilo e Rabiot, se dovessero prendere un'ammonizione salterebbero la prossima gara di campionato.