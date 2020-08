Ieri sera Nicolò Zaniolo è stato uno dei giocatori più in vista nella Roma che è passata 3-1 all'Allianz Stadium. Una serie di strappi offensivi e progressioni che hanno fatto male alla difesa bianconera, soprattutto in occasione del terzo gol giallorosso, con l'imbucata perfetta per Perotti. Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport il centrocampista 21enne ha sfoderato una simile prestazione contro quella Juventus che non solo era la squadra contro cui si era infortunato a gennaio, proprio dopo un'azione dirompente, ma che è anche un club che lo desidera ardentemente... L'esame Stadium di sicuro è stato superato.