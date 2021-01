Il mercato della Juventus si intreccia con quello della Roma. L'asse con la capitale può diventare caldo nei prossimi giorni se dovesse aprirsi una trattativa per Edin Dzeko, che potrebbe lasciare la Roma dopo la rottura totale con l'allenatore Paulo Fonseca. Dzeko è stato a un passo dai bianconeri nella sessione estiva e ora Paratici potrebbe tornare alla carica sfruttando la situazione complicata a Trigoria. Dall'altra parte, i giallorossi, secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, per sostituirlo hanno messo gli occhi su Olivier Giroud del Chelsea, altro nome al quale la Juve aveva pensato come quarta punta.