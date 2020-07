Da obiettivo di mercato ad avversario sul campo. Domenica sera, allo Stadium, Nicolò Zaniolo si troverà faccia a faccia con la Juventus, che lo corteggia da tempo tanto che non è sfuggito a nessuno il suo nome scritto sul famoso ‘pizzino’ di Fabio Paratici. Periodo non semplice per il trequartista giallorosso, dai problemi di spogliatoio alle critiche sulla sua vita notturna, ma contro la Juve può riscattarsi. Come riporta Sky Sport, ci sono buone probabilità che Fonseca lo schieri dal primo minuto, a sette mesi dal suo grave infortunio al ginocchio, proprio contro i bianconeri.