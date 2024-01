Dopo il big match traterminato 1 a 0, Fabioha parlato così del lavoro della difesa bianconera, che ancora una volta ha dato una grande prova di forza uscendo con un altro clean sheet. Ecco il pensiero del noto giornalista negli studi di Sky: "Non può non esserci un’estetica della difesa. Perchè la difesa non è una cosa bella? Hanno accettato una maniera di giocare di sofferenza per 85 minuti, a dare sempre una mano. Devi entrare nella testa dei giocatori. Magari neanche loro si divertiranno, però...".