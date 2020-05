In attesa della riapertura ufficiale del mercato,la Juve si sta già muovendo attraverso contatti a distanza con gli altri club per pianificare il futuro. Sarà un mercato con pochi soldi caratterizzato soprattutto da scambi, come ha detto il ds bianconero Paratici: e allora la dirigenza sta provando a metterne in piedi uno con la Roma, per portare Bryan Cristante a Torino. In cambio, ai giallorossi verrà proposto Rolando Mandragora, centrocampista dell'Udinese sul quale la Juve ha un accordo con i friulani per un diritto di recompra di 26 milioni di euro.