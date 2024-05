Roma-Juve, Bremer e Chiesa salvano i bianconeri

Il messaggio è arrivato forte e chiaro, per Giuntoli, per la Juve in generale, per chi sarà l'allenatore la prossima stagione. E' il messaggio dei big.autori rispettivamente del gol e dell'assist. E' la prestazione in generale che però marca la differenza tra loro e tutti gli altri.Danilo si fa sorprendere e non chiude, Gatti non riesce a respingere e "regala" l'assist a Lukaku.Il gol, di fatto, è l'unica volta in cui Lukaku riesce a rendersi pericoloso. Come successo in passato, il brasiliano ha vinto il duello con l'attaccante. Esce l'ex Inter e il copione non cambia, c'è Bremer a dominare lì in mezzo. Un segnale chiaro in ottica mercato. I compagni di reparto sbagliano, lui no. LUn "grazie" comunque, Bremer, lo deve dire a Chiesa. Perfetto il cross dalla destra, perché Federico dimostra di poter essere incisivo anche partendo da quel lato. Certo, è dall'altra parte poi che. Dopo l'ottimo ingresso in campo con il Milan, serviva la riprova anche da titolare. E' arrivata;E poco importa se quella conclusione è finita sul palo. Il messaggio di Chiesa nelle ultime due partite è esplicito.La Juventus ringrazia due dei suoi big, nel momento decisivo, chi deve trascinare, lo ha fatto. Chiesa e Bremer sono da Champions, gli altri?