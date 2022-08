Sabato sera ci sarà il primo grande impegno stagionale per la Juventus che, dovrà ospitare la Roma di Josè Mourinho all’Allianz Stadium. Bianconeri che potranno contare sul rientro in squadra di Szczesny e di Leonardo Bonucci, entrambi assenti nella gara contro la Sampdoria. Per il centrale viterbese, stando a quanto riportato da Sky Sport si prospetta una maglia da titolare nel big match contro i giallorossi.