All'84' di Juventus-Roma Leonardo Bonucci chiede il cambio e viene sostituito da Matthijs De Ligt. Una sostituzione che era già in programma entro fine partita, ma che viene accelerata a causa della richiesta del numero 19 bianconero, che esce dal campo camminando molto lentamente. In un'annata dove la difesa è finalmente al completo da neanche due settimane, ecco un'altra potenziale tegola per Andrea Pirlo. Rimaniamo in attesa di maggiori informazioni sull'entità dei problemi fisici di Bonucci: se sono solo crampi o noie muscolari più serie.